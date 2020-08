Hoidised NUTIKAS HOIDIS | Kukeseened õunamahla-karrimarinaadis Tiina Lebane , täna, 08:34 Jaga: M

Õunamahla loomulik ja magus kangus vajab juurde vaid õige lahjat äädikat. Natuke karripulbrit muudab leeme kenasti kollaseks ja annab seentele väga meeldiva maitsenüansi. Eriti hea on hoidise puhul see, et seeni ei pea keetma ja süües on nad mõnusalt krõmpsud.