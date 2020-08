SUVINE AHVATLUS: pontsakad tatrajahu-kukeseenepannukad 

Kukeseentega pannkoogid sobivad imehästi hommikusöögiks, aga miks mitte koos salatiga ka kergeks lõunaks. Sel korral tegin pannkooke ainult munavalgeid kasutades, nii et see on ideaalne retsept, kui oled suuremas koguses brüleekreemi või jäätist teinud. Loomulikult võid pannukaid teha ka terveid mune kasutades.