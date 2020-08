KÖÖGIUUDISED 

Mesikuma mesi on pärit Läänemaa puhtast loodusest. Korjealal puuduvad suured põllumassiivid, mesilaste päralt on Kullamaa kuldsed niidud, raiesmikud ja metsad. Uudisena on välja töötatud ka maitsemeesari. Lisainfo: www.mesikuma.ee



Et Dirhami kalatööstusele on kalatoodete värskus ja kvaliteet kõige olulisemad märksõnad, on nende tooted valmistatud kvaliteetsest, värskest ja külmutamata toorainest. Erinevaid lõhetooteid toodetakse Loode-Eestis Dirhami sadamas. Valikus on graavi- ja soolakala, külm- ja kuumsuitsutatud kala ning kvaliteetsed kala valmistooted. Samuti saab osta toorest kala. Lisainfo: www.dirhami.eu