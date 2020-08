Toiduuudised Plaksumaisi põhitõed: alati õnnestuv popkorn ehk kolmeteranipp Kristi Rebane, ajakiri Nipiraamat , täna, 11:49 Jaga: M

Meil on nipp, millega terad valmivad korraga ja terveid terasid jääb minimaalselt. Foto: Unsplash

Kes on kodus potis popkorni teinud, teab, et tavaliselt jääb potipõhja maisiteri, mis ei ole lahti plaksunud. Meil on aga nipp, millega terad valmivad korraga ja terveid terasid jääb minimaalselt.