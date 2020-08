Toiduuudised GENIAALNE KATSETUS: hõrk ja rikkaliku maitsega kukeseenepulber Jana Olesk, ajakiri Nipiraamat , täna, 12:35 Jaga: M

Kui palju kasutusvõimalusi pulbril on: kastmetesse, suppidesse, pirukatäidistesse, pasteetidesse, maitsevõidesse ja -sooladesse. Foto: Jana Olesk

Olen igal aastal kukeseeni kuumutanud ja siis sügavkülmutanud. Sel korral aga jagan oma uut eelmise aasta kukeseenekatsetust – kuivatatud seentest pulbrit. See on imeline viis säilitada kukeseente maitset ja vitamiine. Ja kui palju kasutusvõimalusi pulbril on: kastmetesse, suppidesse, pirukatäidistesse, pasteetidesse, maitsevõidesse ja -sooladesse.