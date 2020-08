Toiduuudised POEST SEDA EI LEIA | Tomatid tarrendis Jana Olesk, ajakiri Nipiraamat , täna, 12:29 Jaga: M

Mäletan, et see oli omal ajal hoidiste kõrgpilotaaž. Foto: Jana Olesk

Kui suvemaitselisi tomateid hakkab letšodest üle jääma, on paras aeg valmistada neist koos krõmpsuva sibulaga midagi sellist, mida poeriiulilt suure tõenäosusega ei leia, mis aga on imekaunis ja maitsev peolauaehe. See retsept on jälle minu vanaema varamust. Mäletan, et see oli omal ajal hoidiste kõrgpilotaaž.