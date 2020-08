Ärge kartke kurkumit! 

Indias peetakse kurkumit heaendeliseks vürtsiks, seetõttu on see kasutusel nii pulmapidustustel kui ka religioossetel tseremooniatel.

Lõuna-Aasiast pärit kurkumil on olnud tuhandeid aastaid oluline osa nii budismis kui ka hinduismis, see on kasutusel ajurvedas ja Hiina meditsiinis. Kollakasoranži värvuse järgi seostati kurkumit päikese või jumal Vishnuga. Buda munkade rüüd värviti vanasti oranžiks just kurkumiga.