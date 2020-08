Poliitik Liia Hänni sai toidukoolituse ämmamamma käe all 

Igihaljas klassika – kartul, kapsas ja igat sorti juurikad, mida saab ka ise kasvatada. Kapsas on minu eriline lemmik, seda võin süüa nii värskelt kui ka hapendatult. Hapukapsas on jõuluaegse seaprae asendamatu kaaslane. Saaremaa kodust on mul kaasas eriline iha pannileiva vastu, kuigi ise ei leia just tihti aega kartuleid (saare keeles tuhvleid) riivida. Aga suvel Saaremaal olles käime tavaliselt läbi Lümanda söögimajast, kus pannileib on menüüs kindlal kohal.