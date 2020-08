Toiduuudised Maitsemeelele pai ja näolihastele trenni porgandiga! Kai Kodasma, ajakiri Tiiu , täna, 15:14 Jaga: M

Porgandikook pekanipähklitega Foto: Kai Kodasma

Aedporgand on üks hea köögivili, mis maitseb toorelt, küpsetatult, püreestatult ja ka mahlana. Porgand ei pruugi alati olla oranž, neid on ka valgeid, kollaseid või purpurseid. Viimasel ajal on aretatud koguni musta värvi porgandeid.