TIIU TESTIB | Hinkaali puhul loeb õige kuju ja mahlane täidis  

Traditsiooniliselt on hinkaalide täidis ürtidest küllastunud mahlane lambaliha, mis on hoolikalt tainasse rullitud. Oluline on, et tainas oleks korralikult kokku volditud ja otsa moodustuks tutike. Sellisel juhul jäävad lihamahlad tainakotikesse ja neist tekib vastupandamatult maitsev kaste, mis muudab hinkaalide söömise puhtkas naudinguks. Võtsime testijatega ette poelettidel pakutavad külmutatud hinkaalid, mida hindasime nende välimuse ja täidise maitse järgi.