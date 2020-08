Magustoidud Pannkookidest võib kokku seada terve tordi Kai Kodasma, ajakiri Tiiu , täna, 15:02 Jaga: M

Pannkoogitort marjadega Foto: Kai Kodasma

Pannkoogihommikud ei pea kuuluma ainult pühapäeva juurde. Pannkookidest saab teha ka suviseks pidupäevaks torti, mida on nii lihtne ja lõbus valmistada, et paras on kaasata ka mõni pisem kokkaja.