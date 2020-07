Lihatoidu retseptid MÕNUSAKS REEDEKS | Tikrikaste ja grillitud sealiha Pille Enden , täna, 08:12 Jaga: M

Tikrikaste ja grillitud sealiha Foto: Pille Enden

Tikrid kui maitsvad ja kasulikud marjad on meie toidulaual suhteliselt harva. Ometi sobivad need marjad nii soolastesse kui magustasse roogadesse. Ka liha juurde on vürsine magus-hapu kaste väga sobiv, aga võib pakkuda ka nt juustudega.