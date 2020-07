NÄDALA KOOK | Besee-šokolaaditort suvemarjadega  

Besee-šokolaaditort suvemarjadega Foto: Jaan Heinmaa

Besee ja šokolaad koos suviste küpsete marjadega on kui maiasmoka unelm. Šokolaadikihi võib varem valmis teha, ühele beseepõhjale määrida ja ootele jätta, sellega ei juhtu midagi. Aga vahukoor tasub koogi vahele panna vahetult enne serveerimist. Vahukoort ei ole maitsestada vaja, sest besee ja sokolaad on väga magusad. Küll võib vahukoore hulka vahustada 2 sl vanillikreemipulbrit, nii seisab koor tahkem. Beseepõhjad võib ka osta poest kui ei ole tahtmist ise küpsetada. Õigemini võiks need marjaajal kogu aeg kapis olemas olla, sest neid on alati lihtne koos vahukoore ja marjadega serveerida.