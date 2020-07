TÄNANE TEGIJA: Tikker 

Tikreid tasub süüa otse põõsast. Esiteks on need kõige kasulikumad just sealt võttes ja teiseks on marjad siis palju maitsvamad kui purki pandud. Nimelt muutub tikrite maitse kuumutades üsna palju. Kui on aga plaanis hoidiseid teha, siis tuleks kõrva taha panna, et tarretumist soodustavaid pektiinaineid on rohkem tooretes marjades. Kõige lihtsam on aga tikreid talveks vanaemade kombel pudelisse sättida. Selleks tuleb poolvalmid marjad steriliseeritud purki või pudelisse panna, keedetud ja jahtunud veega üle valada ning seejärel õhukindlalt sulgeda. Jahedas ruumis säilib selline hoidis kevadeni.