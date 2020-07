JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 27. juuli – 2. august: põnevad road värskest kartulist 

Kõige oodatum köögivili suvel on värske kartul. Esimesed värsked kartulid on nii maitsvad, et neid võiks serveerida lausa ilma lisanditeta. Lisaks sisaldavad nad ohtralt vitamiine ja mineraalaineid, kui neid keeta koos koorega. Selle nädala menüüst leiab põnevaid roogi, kus põhikomponendiks on just nimelt kodumaine värske kartul.