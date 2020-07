NÄDALA MAIUS | Kirsi-šokolaadijäätis  

Kirsi-šokolaadijäätis Foto: Jaan Heinmaa

Tumeda šokolaadi ja kirsside kooslus on suurepärane! Jäätist võib serveerida nii viiludena kui ka pallidena nt vahvlitorbikus. Kirsside puhul on kõige tüütum kivide eemaldamine, mida on kõige mugav teha spetsiaalse kirsikivieemaldajaga, aga kui seda ei ole, siis saab kirsid noaga pooleks lõigata või mingi tömbi otsaga pulgaga, nt toidupulgaga, välja torgata.