Suvine gurmee: retsepte värskest kartulist 

Suvine värske kartul on justkui hoopis teine vili kui see, mida me aasta ringi igapäevaselt sööme – hõrk ja maitsev, õrn ja mure. Selle kartuli juurde piisab võist ja soolast. Ka värskest kartulist roogade tegemisel ei maksa head maitset ülemääraste lisanditega varjutada.