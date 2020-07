Hoidised TÄIUSLIKU SUVE MAITSE | Hapendatud viilutatud kurgid Pille Enden , täna, 08:14 Jaga: M

Hapendatud viilutatud kurgid Foto: Jaan Heinmaa

On üldteada, et hapendatud viljad on tervisele eriti kasulikud. Hapendamise käigus toimuvad portsessid, mille käigus kurgi kasulik toime suureneb ja tema omastamine paraneb. Hapendamise kestus sõltub sellest, kas soovitakse mahedamat kurki, siis peaks protsess kestma 2-3 ööpäeva, või hapumat tulemust, siis 3-5 ööpäeva. Hapnemise aeg sõltub ka ruumi temperatuurist, optimaalseks temperatuuriks võiks olla 20 kraadi, soojemas ruumis toimub see kiiremini. Tee sisaldab tanniine ja selle lisamine hoiab kurgid krõmpsuna.