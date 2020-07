Toiduuudised Metsšampinjonist sirmikuni: Eesti mükoloogiaühingu esimees tutvustab maitsvaid söögiseeni, mida tasub korvi pista Helen Perk , täna, 06:00 Jaga: M

VARIOUS Birch Bolete (Leccinum scabrum), mushroom Foto: Shutterstock

Seenemetsad on taas oma varandust jagamas. Kui kukeseen ja kivipuravik nopitud, on aeg võimalus anda nii mõnelegi sellisele kübarakandjale, millest seni põlglikult mööda kõnnitud teadmata, et tegemist on maitsva söögiseenega. Eesti mükoloogiaühingu esimees Külli Kalamees-Pani tutvustab just selliseid seeni.