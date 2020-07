KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Nii-i mõnus leem, et isegi saiapõlgur korjas sellega iga viimasegi tilga suhu 

Suvine Pärnu on seekord hõredam. Aga eks igal asjal on mitu külge – kunde seisukohalt on see ju hea, kui pole rahvamasse ja pikki ootejärjekordi, kas pole? Vanas Hommiku tänava gastronoomi hoones käivitatud puhvet „Gastronoom“ oligi sel jahedapoolsel suveõhtul üsna tühjake.

Mul oli tunnijagu aega ja seetõttu alustasin kohe sisenedes küsimusega: „kas ma selle ajaga saan hakkama, kui tellin supi ja prae“. Naeratava „jah“-sõna peale torkasin nina lahedalt omanäolisse lehvik-menüüsse.

Supivalik on täpselt ühekohaline ehk siis ilma valikuta. Ramen (7.-eurot) siis ramen, õnneks on see väga variatiivne suptšik, mida võib saada päris mitut moodi tehtuna. Puljong ja nuudlid on vist ainukesed kohustuslikud elemendid ... noh ja poolik keedumuna vist ka? Aga tavane arm, puljongil võib ju seitse eri nägu olla ja ka nuudelid leidub seinast seina.