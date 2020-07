Läheb hoidistamiseks! Mida teha, et hoolega tehtu pikalt säiliks? 

Säilitamise kõige olulisem reegel on kinni pidada steriliseerimisnõuetest. Purgid-pudelid peavad olema hoolikalt pestud ja kuumutatud ning selleks on mitmeid võimalusi. Elektriahju kasutades pane purgid purunemise vältimiseks külma ahju restile, suud allpool. Kuumuta ahi 105–110 kraadini ja lase purkidel seista vähemalt 10 minutit. Kuumutama ei pea neid purke, mis koos hoidisega keevas vees pastöriseeritakse. Hästi töötab ka nõudepesumasinas pesemine, kus kuumus on täiesti piisav. Mikrolaineahjus kuumutamiseks täida purgid poolenisti veega ja lase vesi keema.