SMUUTIKOOK: suvi on parim aeg teha külmutatud kooke  

„Smuutikoogid on viimase paari-kolme aasta nähtus,“ tõdeb mitmete retseptiraamatute autor Tiina Lebane, et väga levinud need tervislikud koogid veel pole. Aga smuutide populaarsust arvestades pole ime, kui järgmiseks suveks on neist saanud juba uus trend koogimaailmas.

Koogi tegemiseks on kaks varianti: purustad marjad, timmid segu kas vedelamaks või paksemaks ja siis külmutad või kasutad želatiini. „Kui tarretatud kooki tehes kipub želatiin laimiga vahel tõrkuma, siis külmutatud kooki tehes ei anna eriti midagi valesti minna," julgustab Tiina uudset kooki tegema.