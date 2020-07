EVELIN ILVES | Seda pole minu elus varem juhtunud, piinlik tunnistadagi 

Piinlik tunnistada - seda, et võtan oma auto, kutsun tütre kaasa ja põrutan südasuvel, juulikuus Soome puhkama, pole minu elus varem juhtunud.

Olen küll käinud suusatamas ja mitmeid kordi Lapimaal murakaid korjamas, aga see on ikkagi pigem eesmärgipärane tegevus ega sarnane spontaansetele puhkusereisidele, mida kogu elu armastanud ja harrastanud olen. Nõnda, et ei planeeri eriti midagi – ei broneeri isegi öömaja rohkem kui esimeseks ööks. Need kulgemised on alati pigem imelisi üllatusi ning ägedaid seiklusi toonud. Kui siit Põhjalast juba puhkama lähed, siis ikka kaugele ja pigem sooja. Sedakorda on koroonaviirus meid paikseks sundinud ning mina tõesti tänan selle eest.