Nostalgiagalerii: Nurri piimašokolaadi sada aastat 

Šokolaadi retsept pärineb Kalevi ühe suurima eelkäija Brandmanni maiustuste vabriku varamust. Retsept jõudis Kalevisse tootearendaja Peeter Paul Papi kaudu, kes töötas end Brandmanni omaniku kasupojana üles tootmise abitöölisest šokolaadimeistriks ja kelle vastutaval hoiul elas käsitsi kirjutatud retseptivihik teise maailmasõja üle. Toonastest retseptidest on täna Kalevi sortimendis alles ainult piimašokolaad, mis kannab Nurri nime.



Piimašokolaadile annavad oma näo mõõdukas annus kakaod, piim ning näpuotsatäis soola. Magusameistrd ususvad, et Nurr ajahambale nii hästi vastu pidanud eelkõige seetõttu, et šokolaad on piisavalt, aga mitte üleliia magus.



Nurri pakendit on läbi aastakümnete ehtinud erinevad kassid: vastavalt ajastu maitsele ja stiilile nii joonistatud kui pildistatud, mustad ja valged, noored ja väärikad.