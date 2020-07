SUVINE PIDULIK ARGITOIT | Spageti-hakklihatort 

300 g Spagetid 2 tk Suur sibul 2 tk Küüslauguküüs500 g Eri värvi paprikad1 prk Mais (340g) 500 g Hakkliha Sool Must pipar Paprikapulber ja suhkur maitsestamiseks 4 tk Muna 200 g Hapukoor 10% Veidi riivitud muskaatpähklit

4. Pane ahi 200 kraadi peale sooja. Vooderda 26 cm läbimõõduga lahtikäiv koogivorm väljast kahekordselt fooliumiga, seest määri vormi põhi ja ääred õliga. Vala nõrutatud spagetid vormi ja säti spiraalis nii põhjale kui ka äärtele, nii et keskele jääb lai süvend. Tõsta süvendise hakklihasegu. Tee seda näiteks vahukulbiga, et vormi liiga palju vedelikku ei satuks (vedelik hoia alles ja kasuta ära järgmises pajaroas või supis). Peale vala muna-hapukooresegu. Aseta vorm ahjuplaadile (et kui küpsedes hakkab vedelikku välja immitsema, siis ei peaks vaevalist ahjupuhastamist ette võtma) ja küpseta umbes 45 minutit.