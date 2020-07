VIDEO | Noorte uus hullus: kuidas maitseb kurikuulus suhkrupomm bubble tea? 

Tallinna vanalinnas Müürivahe tänaval asuva kohviku Boba Koda kliendid olid valdavalt noorukid ja lapsed. Sain sõbralikelt töötajatelt joogi kiiresti kätte. Bubble tea on piima ja tee segu, mis sisaldab tapiokist tehtud pallikesi ehk boba't. Jooki valmistatakse nii, et tee segatakse piimaga ning lisatakse maitsesiirupeid. Lõpuks poetatakse sisse boba pärlikesed.

Samal teemal Toiduuudised TRENDIJOOK: Eesti laste südamed vallutanud bubble tea on uskumatu suhkrupomm Sotsiaalmeedias nähtud kümned ja kümned pildid huvitava väljanägemisega bubble tea'st tekitasid ootust, et selle maitse on midagi erakordset. Nii see aga ei olnud: maitse oli imalmagus. Jook tundus päris rammus. Boba pallikesed olid kergelt magusa maiguga, kuid pigem maitsetud. Nende kummine tekstuur oli hästi tunda.

Bubble tea on oma koostise poolest suur kaloripomm: üks tops jooki sisaldab keskmiselt 20 teelusikat suhkrut, samas täiskasvanute päevane suhkrunorm on kaheksa, lastel viis teelusikat suhkrut. Joogi sees on vähe eluks vajalikke vitamiine ja aineid, põhiliselt sisaldab bubble tea nn kiireid süsivesikuid.

Miks kliendid seda ostavad? Noorem naisterahvas leiab: "Sest sellel on huvitav maitse ja see on ka midagi uut."

Küsisin kahe sõbranna käest, kas nad teavad midagi bubble tea tervislikkuse kohta. "Ma oletan, et on tervislik," vastas üks tütarlastest.

Üks neiu vastas, et joogi suhkrusisaldus sõltub sellest, mida sinna täpselt lisatud on: "Ma arvan, et need pallikesed kindlasti sisaldavad mingit suhkrut, kuna need on tehtud tapiokitaimest. Sellele on ka võimalik lisada suhkrut ja karamelli ning muid lisandeid. Mina tavaliselt ei taha neid juurde."

Bubble tea hind kõikus sõltuvalt koostisest ja suurusest 3–5 euro vahel. Lisaks sai juurde osta karamelli-, mango- ja maasikasiirupit.