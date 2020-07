KUIDAS TEHA ÕIGET ŠAŠLÕKKI: „Kui liha peal ei ole rasva, siis ei ole tal ka maitset,“ ütleb grusiinist kokk 

„Mind üllatas, et ka Eestis tehakse nii palju šašlõkki,“ mäletab Mamukel Gorelashvili aega, kui ta siia õppima tuli. 11 viimast aastat on ta Gruusia toitu tutvustades ka ise siinmail usinalt šašlõkki küpsetanud. Järgnevalt jagab ta oma maitsva ja mahlase šašlõki saladusi ka Õhtulehe lugejatega.

„Eestlastel on selline stereotüüp, et grusiin sööb ainult lambaliha,“ naerab Tavern Tbilisi peakokk Mamukel Gorelashvili. Tegelikult tehakse Gruusias hoopis sagedamini šašlõkki sealihast. „Kui on liha, varras ja süsi, tuleb ka šašlõkk. Olgu see siis lamba-, veise-, sea- või kanalihast.“ Lammas läheb vardasse pigem pühade puhul, sest lamba tapmine on terve rituaal.