HEA NIPP: tervisliku jäätise tunned ära sulamise kiiruse järgi 

Üheks sulamist mõjutavaks teguriks on jäätise vahustatus ehk kui palju jäätis sisaldab õhku. Mida rohkem on jäätist vahustatud, seda aeglasemalt see sulab.

Teiseks sulavust mõjutavaks teguriks on emulgaatorite ja stabilisaatorite kogus. Jäätis on oma olemuselt emulsioon, ehk sisaldab kahte teineteises lahustumatut vedelikku (rasva ja vett). Seega on tegemist ebastabiilse seguga, milles aja jooksul rasv ja vesi eralduvad ja see põhjustab ebaühtlast, osalt rasvatükke, osalt vesist jääd sisaldavat jäätist. Selleks, et rasv ja vesi moodustuksid aga ühtlase segu, kasutavad toidutootjad emulgaatoreid.