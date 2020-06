KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Väheste muudatustega sai täiesti hea ja julgelt lihtsa puhveti! 

Vaata oleks nagu vana mees juba küll, aga õnneks on ikka veel asju, mida esimest korda teha. Nii läksin seekord esimest korda pöialdega torkima sedasama kohta, mis pole enam seesama koht. Teisisõnu – kui pool aastat tagasi külastasin ja kirjeldasin asutust nimega Umbroht, siis nüüd on samas avatud uue nimega puhvet. Pepe´s Bistro & Social Club.

Veelkord. Asutuse ametlik nimi on Pepe´s Bistro & Social Club. Eeee ... kas keeleamet enam üleüldse ei põrka? Aastaid tagasi kärgiti isegi bistro kui sõna kallal, aga nüüd siis võib avada asutise, mille nimes pole ühtegi maakeelset sõna? Ma ei väida, et see on halb. Keelepurist pole ma kübevõrdki, kuid lihtsalt küsimus kui selline pakub huvi.