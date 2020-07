NÄDALA KOOK | Aprikoosi-vaarikašarlott  

Aprikoosi-vaarikašarlott Foto: Jaan Heinmaa

Šarlott on meile jõudnud läbi slaavi köögi ja sellisena ehk veidi nostalgilinegi maius. Tuletame siis selle parimas mõttes ehtsa suvetordi jälle meelde, sest olgugi et koostisainete nimekiri on üpris pikk ja tegemine kolmes etapis, on see kõik siiski lihtne ja mis põhiline – ülimaitsvast ja kaunist koogist jätkub paljudele! Rullbiskviidi võid eelmisel päeval valmis teha (kui suvel üldse ahju ligi ei taha minna, siis osta poest). Värsked aprikoosid on kesksuvel ka meil Eestis söödavad (või kasuta konserveerituid) ning vaarikad lisavad magusust ja värvi.