Huvitav toiduaine: ärge kartke pärlkuskussi! Kai Kodasma, ajakiri Tiiu , täna, 12:42

Soe köögiviljasalat pärlkuskussiga Foto: Kai Kodasma

Efektsed valged pärlikesed on pärit Iisraelist, kus neid kutsutakse heebrea keeles ptitim’iks. Pärlkuskuss on tegelikult röstitud pasta, mis on tehtud väikesteks pallikesteks. Nisujahutainas pannakse vormikestesse ja röstitakse, mis annab pärlitele ümara kuju ja ainulaadse maitse.