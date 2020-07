Kaks rooga röstbiifist 

Tõstke lihatükk vähemalt tund enne küpsetamist külmast välja ja laske soojeneda toatemperatuurini. Eelsoojendage ahi 220 kraadini. Segage väikses kausis kokku sool ja pipar. Puhastage sisefilee kõõlustest. Oluline on, et lihatükk oleks ühtlase paksusega, vastasel juhul küpseb üks osa üle, aga teine jääb tooreks. Vajadusel lõigake filee pooleks. Kuivatage köögipaberiga ja katke ühtlaselt õliga. Puistake üle soola ja pipra seguga, nii et kõik oleks kaetud. Asetage liha restile. Keskmise suurusega tükki küpsetage 25 minutit – sel juhul jääb filee veel roosaks. Kui soovite küpsemat liha, hoidke seda ahjus viis minutit kauem. Kui fileetükk on väike, küpsetage seda vähem. Lihatermomeetriga mõõtes peaks see ahjust välja võetud rostbiifi sisse torgates näitama 55 kraadi.