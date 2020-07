TIIU TESTIB | Vana hea klassikaline vanillijäätis – kas ikka alati? 

Eestis on aga müügil nime järgi küll vanillijäätiseid, kuid nende olulisemad osad on odavate alternatiivide vastu välja vahetatud. Palju ütleb ära juba koostisainete nimekirja esimene komponent – kas see on piim või vesi. Piima baasil tehtud maiuse konsistents, eriti kui lisatud on ka rõõska koort, on kollakat tooni ning maitselt hästi meeldiv ja paitab keelt. Veega valmistatud jäätis on aga valget värvi, hamba all jäine ja sulab kähku. Looduslik vanill on rikkalik ja maitsekas, selle sünteetiline asendaja – mitu korda odavam vanilliin – aga ühekülgne. Nii on jäätise kilohind juba ise kõnekas kvaliteedinäitaja.