Parimad palad Hispaaniast kodusele toidulauale 

Lõigake puhastatud kartulid õhukesteks viiludeks, pange viilud kaussi ja segage 0,25 tl soolaga. Kuumutage pannil õli keskmisel kuumusel, lisage kartulid. Küpsetage kartuleid õlis 10–12 minutit, kuni need on pehmed. Tõstke kartulid kaussi, aga jätke õli pannile. Lisage pannile peeneks hakitud sibul ja praadige 10 minutit, kuni need on väga pehmed. Tõstke sibul kartulite juurde, jätke pannile alles umbes 2 tl õli. Eraldi kausis kloppige munad lahti 0,75 tl soolaga. Lisage munasegu jahtunud kartulitele ja sibulatele ning segage läbi. Kuumutage õliga pann keskmise kuumuseni, lisage muna-kartulisegu. Jälgige, et segu oleks pannile laotunud ühtlaselt ja küpsetage 7 minutit, kuni muna on pealt hüübinud ja ääred pruunistunud. Vabastage spaatli abil muna ääred ja asetage panni peale suur taldrik. Keerake pann ümber, libistage omlett taldrikule ja asetage küpsemata poolega ettevaatlikult tagasi pannile. Praadige veel 3 minutit. Serveerige soojalt, kaunistage hakitud peterselliga.