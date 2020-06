Toiduuudised TRENDIJOOK: bubble tea on vallutanud maailma ja Eesti laste südamed Toimetas Stella Vaus , täna, 14:24 Jaga: M

Näiliselt tervislik matcha rohelise teega bubble tea Foto: Vida Press

Sotsiaalmeedias on viimaste aastatega levima läinud pildid isuäratavatest värvilistest teejookidest, mis kulutulena kogu ilma vallutanud. Bubble tea nimeline jook on jõudnud ka Eestisse ning viinud siinsed noored palavatel päevadel pikkadesse järjekordadesse ootele. Miks see nii popp on ning kust see jook ikkagi tulnud on?