MÕNUS SUVINE ROOG | Kana-juustutortillad  

Kana-juustutortillad Foto: Jaan Heinmaa

Tortilla on üks mõnus suvine roog, mille täidisest praegusel ajal ei saa puududa ka maasikad. Täidisesse võib praadida jahutatud broilerifileed, aga siin saab ära kasutada ka grillitud kanaliha, mida ei ole jaksanud ära süüa. Grillitud kana pole eelnevalt praadida vaja, vaid võib lisada lõpuks, et see vaid läbi kuumutada. Mõnusat maitset ja tekstuuri annab täidises krõbedaks praetud juust. Selleks võib kaustada spetsiaalset praejuustu või halloumit. Viimane tuleks praadida kuival pannil pruuniks, kuid mõlema juustu puhul peaks praepann olema üsna kuum.