KALAPÄEV | Grillitud tuunikala steik maasika-tomatisalsaga Pille Enden , täna, 07:46

Grillitud tuunikala steik maasika-tomatisalsaga Foto: Jaan Heinmaa

Vahel võib tavapärase grill-liha, kana või vorsti kõrval lubada endale midagi erilisemat. Tuunikala ei ole meie grillimenüüdes just ülemäära sage tooraine. Maitse saab kala marinaadist ja salsa on heaks kaaslaseks. Tuunikala grillimisel kehtib sama põhimõte, mis veiseliha puhul - pigem vähem, kui rohkem. Keskelt peaks steik jääma roosakas, kuid siiski läbi kuumenenud. Küpsemisaeg on arvestatud u 2,5 cm paksuse steigi järgi.