KUIDAS RABARBERIVEINI TEHA? Koduveini koolitaja annab viis teed taevaliku naudinguni 

Rabarber on varajane kasvaja ning veinitegemise hooaja avaja. Kui kohe kevade alguses rabarberivein käima panna, siis on käärimisnõu juba poolest suvest vaba järgmiste veinide jaoks.

Rabarberiveini võib teha mitmel moel ja ei saa öelda, et üks võte on õigem kui teine, nad on lihtsalt erinevad ja annavad välja erineva maitsega veini.