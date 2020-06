ROOSA TULEPROOV | 10 kodumaist rabarberiga vahuveini – milline on nagu kallis šampanja ja mäherdusega võiks marineerida? 

Rabarberimullide ehk vahuveinide hiigelaeg on käes – iga nurga peal kõlistatakse roosasid klaase ja niigi ahtakesele turule on trüginud vähemalt 10 kodumaist rabarberivahuveini. Kõik väike tootjatelt soolase hinnaga ja magusilusa pudeliga. Millist valida?

Rabarber kui kodumaine igas aianurgas kosuv taimeke kõlbab nii paljuks muuks kui vaid kevadel paar korda koogiks. Rahvas hindab kodumaist kaupa ja mikroveinitootjad on turu üles leidnud. Rabarberivahuvein on siin, et jääda.