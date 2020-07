KURGIHOOAEG: kui värskest isu täis, on aeg kurk salatiks purki panna 

Üks hea viis on teha salatit, mida saab kas kohe süüa või siis hoidistada. Sellise salati segab kokku vaid 15 minutiga. Salat on söömiskõlblik juba järgmisel päeval, aga seisab külmkapis paar kuud. Järgmisel päeval on mõnusalt krõmps, siis aga muutub pehmemaks. Kurgid võib eelnevalt koorida, kuid võib jätta ka koorimata, kuidas rohkem meeldib. Kellele meeldib fenkol, võib tilliseemned asendada fenkoliseemnetega. Salati võib valmistada nii pikkadest kui lühikestest kurkidest.