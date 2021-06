VEISELIHA GRILLIL | 10 retsepti ja ideed, kuidas ehtsat steiki või ribi sütel säristada 

Kuigi paljud eelistavad veiseliha süüa võimalikult naturaalselt, selleks et oleks tunda veiseliha enda maitset, siis võib tahtmise korral katsetada ka veiseliha marineerimisega.

Kindlasti ärge kasutage veiseliha puhul happelisi marinaade (nt veini või ohtra äädika põhiseid), sest need muudavad hõrgu veiseliha sitkeks.

Kasutage hoopis õlipõhiseid marinaade (seal hulgas erinevaid maitsetaimi, maitseaineid, küüslauku, sibulat jms). Liha võib marinaadis olla ühest tunnist kuni ööpäevani.

Tähtis on, et vähemalt tund aega oleks värskelt marineeritud liha toatemperatuuril, et õli jõuaks lihasse imenduda. Seejärel võib liha hoida külmas ruumis või külmkapis.

Väga oluline on meeles pidada, et liha peaks vähemalt tund enne küpsetamist tõstma toatemperatuurile seisma.

Veiseliha peaks alati jätma seest tooremaks, st et see peaks seest olema pigem punakasroosa kui roosa või hall. See tagab liha pehmuse ja mahlasuse. Üldiselt on soovitatav küpsetada suuremate tükkide puhul 4-5 minutit mõlemalt poolt, saades keskmise küpsusastme.