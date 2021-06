KANALIHA GRILLIL | 10 soodsat ja särtsakat ideed, kuidas linnuliha sütel valmistada  

1. Hügieen. Kana on ristssaasteohtlik linnuke. See tähendab, et kuna kanal on risk olla salmonelloosi bakteri kandja, tuleks kana töötlemisel väga hoolikalt toiduhügieeni taga ajada. Lõika ja prepareeri kana kindlasti eraldi lõikelaual ja puhasta see korralkult.