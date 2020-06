Kööginupud 

Saa inspiratsiooni uuest salatiraamatust

Salat on üks lihtsamaid võimalusi lisada menüüsse kasulikke köögivilju ja erinevaid koostisaineid. Värskest kokaraamatust leiad üle 60 sütitava salatiretsepti, pearoogade lisandiks ja vahepalaks, kergeid salateid külmlauale ja isutekitajaks, salateid pearoa asemel ja magustoiduks ning marineeritud ja hapendatud salateid. Loomulikult on esindatud ka klassikalised ja juba teada-tuntud salatiretseptid! Kuna tihtilugu on salati maitsestamisel kõige tähtsam roll just kastmel, leiad raamatust ka nende parima valiku.