Kes ütles, et Grillfest jääb ära? Pane ise kodus pidu püsti + grilliguru näpunäited 

Rutiin aitab turvatunnet luua, ütlevad psühholoogid. Sestap tasuks neil, kes on juba 20 aastat harjunud juuni teisel nädalalõpul Grillfestil käima, ise kiirelt grillipidu korraldada. Häid nippe jagab selleks paarkümmend aastat Türi Pritsumeestega võidugrillimistel osalenud Arvi Pitelkov.

Ja kui lõug juba läigib, siis võib kerge näpuvajutusega seltskonda lülitada ka tänavuse Pärnu grillipeo planeeritud peaesinejad – ansamblid 2 Quick Start ja Apelsin. Või on teil äkki alles grillimeister Sämmi näopildi ja toidulauludega helikassett, mis esimesel aastal 25 000-le kohalesaabunud grillihuvilisele kingiti. Koduhoovis pole grammigi kehvem tantsu lüüa kui Vallikääru aasal. Boonuseks kokkuhoitud sõiduaeg ja bensiiniraha.

„Igal aastal lisandub küll palju tooteid, mille sildilt saab lugeda „UUDIS“, aga paraku pole varasemate aastatega võrreldes muutunud suurt midagi. Tooted on ülemaitsestatud, liiga palju on vedelat marinaadi ja kõige põhilisem, millest ei ole üle saadud, on liigne soolasus,“ ütleb Eesti grilliliidu suvetoodete hindamisel osalenud Arvi Pitelkov. Koos Türi Pritsumeeste BBQ-tiimigaküpsetas ta ära pea