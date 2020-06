HEAD PITSA SÜNNIPÄEVA! Täna 131 aastat tagasi sündis esimene kaasaegne pitsa – kuninganna Margherita auks 

Eesmärk oli sellega tervitada kuningas Umberto abikaasat kuninganna Margheritat. Mainitud valitsejanna oli väga rahvameelne ja konservatiivne ning olla nõudnud, et talle valmistatakse rooga, mida söövad vaesed.

Taolise kattega lahtine pirukas oli Napolis teada juba vähemalt aastast 1796 ja siis 1830. Roa nimeks polnud küll siis veel Margherita. Toiduajaloolased on lisaks oletanud, et hilisema Margherita nime taga pole sugugi Savoy soost printsess, vaid hoopis asjaolu, et õhukesed motsarellarattad ja basiilikulehed olid paigutatud küpsetisel nii, et need moodustasid karikakra-moodi lillekujutise. Margherita aga just seda lille Itaalia keeles tähendabki.

Kuninganna külaskäik aga aset leidis ja pitsa populariseemisele annab see kenasti kaasa.

Pitsa kaugem ajalugu

Pitsat peetakse Itaalia talurahva roaks, mille nimekujul võivad olla nii ladina kui ka kreekakeelsed algupärad, mis tähendavad pirukat. Itaalia koduloouurijad väidavad, et see sõna tuleb hoopis väljasurnud langobardi (idagermaani hõim, kes valitses aastatel 568–774 kuningriiki Itaalias) keelest ja tähendas hoopis ampsu.

Tõsiasi on seegi, et paljudel rahvastel on oma köögis lahtine pirukas, mida kaetakse käepäraste toiduainetega. Kõige esmased käepärased ained olid jahu, mida segati rasvainega ning kaeti küüslaugu, liha ja juustuga.