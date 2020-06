LIHAVABA JAANIPÄEV? Taimne jaanilaud võib olla märksa põnevam ja kasulikum 

Sotsiaalvõrgustikus Facebook ürituse “Lihavabad jaanid 2020” all jagavad osalejad jaanipäeva eel põnevaid retsepte ja häid nippe sellest, kuidas veeta pühi looma- ja keskkonnasõbralikult, põnevalt, maitsvalt ning tervislikult. Samuti toimuvad mitmed loosid kõikide üritusel osalejate vahel, on kirjas meediale saadetud teates.

“Taimne jaanilaud on kindlasti tavapärasest põnevam. Tänaseks on taimseid valikuid juba sedavõrd palju, et võtab silme eest kirjuks,” rõõmustab Loomuse projektijuht Anu Tensing. “Lihavabade jaanide ürituse alla hakkame lisama retsepte ja tootesoovitusi, häid nippe ja nõuandeid. Miks mitte teha sel aastal pidupäev eriliseks ja lisada jaaniõhtusse särtsu suurepäraste taimetoitudega.”