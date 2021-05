Toiduuudised KUUSEVÕRSETEGA KÖHA JA NOHU VASTU! 7 retsepti, kuidas neid maitsval viisil igapäevatoitu torgata Toidutare , täna 12:45 Jaga: M

GALERII

Kuusevõrsetrühvlid Foto: Jaan Heinmaa

Kuusevõrseid on ajast aega toiduks tarvitatud, sest need on väga toitaineterikkad. Noortest võrsetest saab teha mõnusat pestot või lihtsalt šokolaadi kastetuna põske pista.