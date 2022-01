JÕULUKUUSK KASVATAS VÕRSED? 7 retsepti, kuidas neid maitsval viisil igapäevatoitu torgata 

Kui su jõulupuu kasvatas endale pikkade pühade jooksul võrsed külge, kasuta neid ometigi ära, enne kui puu välja viskad! Kuusevõrseid on ajast aega toiduks tarvitatud, sest need on väga toitainerikkad. Noortest võrsetest saab teha mõnusat pestot või lihtsalt šokolaadi kastetuna põske pista.