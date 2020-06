10 RÄIMEHOIDIST | Valmista kodus soodsalt imelisi hõrgutisi rahvuskalast! 

Kirjeldab Merrit Kiho, retsepti autor: Telefon heliseb ja kui selle vastu võtan, hõikab naabriproua, et kohe jõuab räimekaupmees küla manu. Haaran kiirelt sobiva nõu, unustan kingadki jalga panna ja lippan üle hommikukastese õue Helve aia taha. „Külamutid” juba kohal – hea põhjus värskemad uudised ära rääkida ja ära kuulata. Mind nähes küsitakse uudishimulikult, mis ma räimest teha plaanin. Kuuldes, et ajan kalad „tuliseks”, on vastuseks pikk vaikus ...