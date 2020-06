Toiduuudised 10 MOOSI RABARBERIST: valmista krehvitseid lihakastmeid ja suus sulavaid keediseid Toidutare , täna, 11:39 Jaga: M

Rabarberiketšup

Aeg on juba sealmaal, et kooki on rabarberist juba küll ja veel tehtud - nüüd võiks selle väärt varre purki panna! Meil on palju nii magusaid kui ka krehvtiseid moosikesi, millega jaanipäeval lähikondsete vaimustusõhkeid välja teenida.